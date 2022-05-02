Мобільний оператор lifecell прозвітував про зростання прибутку в 2,5 рази — Finance.ua
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Мобільний оператор lifecell прозвітував про зростання прибутку в 2,5 рази

Вчора 05:33Фондовий ринок
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Мобільний оператор lifecell прозвітував про зростання прибутку в 2,5 разиМобільний оператор lifecell прозвітував про зростання прибутку в 2,5 рази
Український мобільний оператор lifecell прозвітував про зростання чистого прибутку за підсумками січня-березня 2022 року в 2,52 раза — до 209,4 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Дохід компанії в першому кварталі поточного року зріс на 21,5% — до 2,307 млрд грн. Роком раніше компанія звітувала про доход у 1,899 млрд. грн.
Показник EBITDA за підсумками зазначеного періоду зріс на 20% — до 1,292 млрд грн. Капінвестиції зросли на 24,3% — до 711,6 млн. грн. з 572,4 млн. грн. у першому кварталі минулого року.
Активна тримісячна абонентська база зросла на 11,3% — до 8,9 млн абонентів. ARPU виріс на 7,1% у річному обчисленні та склав 84,3 грн проти 78,7 грн роком раніше.
У той же час у компанії зазначають, що щодня в середньому близько 10% базових станцій lifecell тимчасово не працюють, в основному через відключення електроенергії.
На кінець березня працювало близько 60% магазинів lifecell.
За матеріалами: НВ
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