Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ — Finance.ua

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

Вчора 11:30 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України у квітні скоротились на 4% – НБУ

Станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 944,9 млн дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду.

Загалом упродовж квітня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

У минулому місяці згідно з балансовими даними центробанк продав на валютному ринку 2 244 млн дол. США та викупив 43 млн дол. США. Чистий продаж валюти Національним банком у квітні становить 2 201 млн дол. США.

Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це зумовлюється насамперед значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту;

по-друге, операції з управління державним боргом.

Внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь Уряду України становили 1 887 млн дол. США. Зокрема, 629 млн євро та 93 млн дол. США надійшли від Світового банку, 300 млн євро — від Уряду Франції, 236 млн дол. США — від Уряду Канади та 120 млн євро — від Європейського союзу.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 614 млн дол. США. Із цієї суми 420 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті, а 78 млн дол. США — на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП).

Крім того, у квітні Національний банк сплатив 84 млн дол. США на користь Міжнародного валютного фонду;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 150,3 млн дол. США.

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