Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу — Finance.ua

Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу

У 2023 році міжнародні партнери надали Україні фінансову допомогу, яка дозволила забезпечити соціальні видатки майже на 400 млрд грн.

Про це під час пресконференції в Укрінформі, присвяченій підсумкам роботи Міністерства соціальної політики у 2023 році, повідомила його очільниця Оксана Жолнович.

«У 2023 році завдяки нашим міжнародним партнерам ми спрямували на соціальну допомогу для українців близько 400 млрд грн. Це видатки, які ми покрили в першу чергу завдяки програмі INSPIRE від Світового банку, кошти на яку були перераховані Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, Великобританією та Японією», — розповіла міністр.

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Крім того, допомогу для українців надавали організації при ООН, які здійснювали свої програми самостійно.

Так, у межах проєкту «Перехід» у 2023 році були запроваджені три виплати: від Всесвітньої продовольчої програми ООН — підвищення пенсій для пенсіонерів у зоні бойових дій (на загальну суму 719 млн грн), спільно з ЮНІСЕФ — малозабезпеченим родинам в окремих районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, від УВКБ ООН — підвищення субсидії для 337 тис. домогосподарств на придбання дров та вугілля.

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«Ми укладаємо з цими організаціями меморандуми, визначаємо перелік програм, які варто профінансувати. А вже ці організації самостійно спрямовують виплати напряму громадянам. Ми як держава розуміємо, кому і скільки. Сподіваюся, що цього року ми розширимо таку взаємодію і будемо більшу кількість видатків цих організацій ООН контролювати», — додала міністр.

За її словами, Мінсоцполітики сподівається на подальшу фінансову підтримку України з боку міжнародних партнерів, частина якої буде направлена на соціальні видатки.

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