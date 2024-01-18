Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу

Казна та Політика
0
Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу
Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу
У 2023 році міжнародні партнери надали Україні фінансову допомогу, яка дозволила забезпечити соціальні видатки майже на 400 млрд грн.
Про це під час пресконференції в Укрінформі, присвяченій підсумкам роботи Міністерства соціальної політики у 2023 році, повідомила його очільниця Оксана Жолнович.
«У 2023 році завдяки нашим міжнародним партнерам ми спрямували на соціальну допомогу для українців близько 400 млрд грн. Це видатки, які ми покрили в першу чергу завдяки програмі INSPIRE від Світового банку, кошти на яку були перераховані Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, Великобританією та Японією», — розповіла міністр.
Читайте також
Крім того, допомогу для українців надавали організації при ООН, які здійснювали свої програми самостійно.
Так, у межах проєкту «Перехід» у 2023 році були запроваджені три виплати: від Всесвітньої продовольчої програми ООН — підвищення пенсій для пенсіонерів у зоні бойових дій (на загальну суму 719 млн грн), спільно з ЮНІСЕФ — малозабезпеченим родинам в окремих районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, від УВКБ ООН — підвищення субсидії для 337 тис. домогосподарств на придбання дров та вугілля.
Читайте також
«Ми укладаємо з цими організаціями меморандуми, визначаємо перелік програм, які варто профінансувати. А вже ці організації самостійно спрямовують виплати напряму громадянам. Ми як держава розуміємо, кому і скільки. Сподіваюся, що цього року ми розширимо таку взаємодію і будемо більшу кількість видатків цих організацій ООН контролювати», — додала міністр.
За її словами, Мінсоцполітики сподівається на подальшу фінансову підтримку України з боку міжнародних партнерів, частина якої буде направлена на соціальні видатки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.