Міжнародні організації в першому півріччі надали допомогу майже 7,3 мільйона українців — Finance.ua
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Міжнародні організації в першому півріччі надали допомогу майже 7,3 мільйона українців

Казна та Політика
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Міжнародні організації в першому півріччі надали допомогу майже 7,3 мільйона українців
Міжнародні організації в першому півріччі надали допомогу майже 7,3 мільйона українців
Міжнародні гуманітарні організації на другому році широкомасштабної збройної агресії росії продовжують підтримувати народ України: протягом першого півріччя 2023 р. вони надали допомогу майже 7,3 млн людей.
Такі дані оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посилаючись на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).
«За підрахунками OCHA, протягом січня-червня поточного року цільову грошову допомогу від міжнародних гуманітарних партнерів отримали 2,5 млн осіб, у тому числі майже 20 тис. людей, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС», — йдеться у повідомленні.
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Послугами медичного характеру забезпечено 5 млн осіб. Близько 3,3 млн українців була надана допомога з прихистком або передано предмети першої необхідності.
В умовах дефіциту 3 млн осіб отримали доступ до чистої води та засобів гігієни. Ще 3,7 млн — роздано продовольчі набори.
Крім того, близько 1 млн переміщених дітей, які були позбавлені можливості здобувати освіту в місцях свого постійного проживання, отримали необхідну підтримку для продовження навчального процесу.
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Ще стільком особам було надано низку інформаційних послуг із юридичного супроводу, мінної безпеки й іншого консультування.
Мінреінтеграції закликає міжнародні гуманітарні організації вже зараз враховувати виклики, пов’язані з деокупацією територій. Зокрема, почати формувати кадрові резерви, які будуть готові виїхати на звільнену територію для виконання гуманітарної роботи.
Нагадаємо, українці, які знайшли прихисток за кордоном, незабаром зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу, але найближчим часом ця послуга буде доступна лише в Польщі.
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За матеріалами:
Укрінформ
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