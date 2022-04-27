Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти рф — Finance.ua
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Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти рф

Вчора 12:41Фінтех і Картки
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Міжнародні хакери, які атакують російські ресурси після вторгнення в Україну, координують свої дії з Україною. В основному їх діяльність не публічна.
Про це розповів віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як зазначив міністр, дуже багато хакерських груп по всьому світу сьогодні задіяно для того, щоб допомогти Україні.
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«Часто це непублічні організації, вони приховують своє реальне обличчя і рідко хочуть комунікувати з кимось. Але скажу, що відбувається більш — менш синхронізована діяльність з усіма ключовими групами», — повідомив Федоров.
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Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнній агресії проти України.

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За матеріалами: РБК-Україна
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