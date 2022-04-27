Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти рф — Finance.ua

Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти рф

Вчора 12:41 — Фінтех і Картки

Міжнародні хакери, які атакують російські ресурси після вторгнення в Україну, координують свої дії з Україною. В основному їх діяльність не публічна.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, дуже багато хакерських груп по всьому світу сьогодні задіяно для того, щоб допомогти Україні.

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«Часто це непублічні організації, вони приховують своє реальне обличчя і рідко хочуть комунікувати з кимось. Але скажу, що відбувається більш — менш синхронізована діяльність з усіма ключовими групами», — повідомив Федоров.

Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнній агресії проти України.

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