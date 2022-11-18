Міжнародні донори вже виплатили українцям на деокупованих територіях понад ₴65 мільйонів — Finance.ua
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Міжнародні донори вже виплатили українцям на деокупованих територіях понад ₴65 мільйонів

Особисті фінанси
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Міжнародні донори вже виплатили українцям на деокупованих територіях понад ₴65 мільйонів
Міжнародні донори вже виплатили українцям на деокупованих територіях понад ₴65 мільйонів
Міжнародні донори надали жителям визволених територій України грошову допомогу на загальну суму понад 65 мільйонів гривень.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
«Станом на 15 листопада цього року на деокупованих територіях від міжнародних донорів грошову допомогу отримало 48 тисяч осіб на загальну суму більше 65 мільйонів гривень», — сказала вона.
Урядовець уточнила, що 39,9 млн грн отримали жителі Харківщини, 15,8 млн грн — у Донецькій області, 10,1 млн грн — на Херсонщині.
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«Ми вважаємо, що нашим людям, які пережили окупацію, потрібно допомогти готівкою, щоб люди могли самі обирати, що їм потрібно найбільше... Ми дякуємо за це міжнародним партнерам», — сказала вона.
За словами Верещук, український комітет Червоного Хреста допомагає отримувати виплати готівкою у розмірі 1200 грн людям на деокупованих територіях, зокрема на Харківщині, Донеччині та Херсонщині. Незабаром приєднають до виплат Миколаївську область. Крім того, Міжнародна організація з міграції виплачує по 2200 грн жителям Харківщини, Донеччини, Херсонщини.
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Віцепрем’єр-міністр зазначила, що УВКБ ООН також погодилась виплачувати допомогу по 2200 грн жителям деокупованих територій протягом трьох місяців, за цією програмою виплати першими отримають жителі Херсона.
Як повідомлялося, раніше Верещук заявила, що держава гарантує кожному переселенцю в Україні щомісячну мінімальну допомогу в розмірі 2 тис. гривень, при цьому виплата на кожну дитину становить 3 тис. гривень. За її словами, переселенцям уже виплатили 45 млрд грн і готові виділити ще стільки, скільки буде потрібно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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