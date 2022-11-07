Міжнародне енергетичне агентство прогнозує гостру нестачу газу в Європі у 2023 році — Finance.ua

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує гостру нестачу газу в Європі у 2023 році Вчора 11:14 — Енергетика

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує гостру нестачу газу в Європі у 2023 році

Дефіцит природного газу в Європі влітку 2023 року може сягнути 30 мільярдів кубометрів, через що урядам європейських країн уже зараз потрібно ухвалювати негайні рішення щодо скорочення споживання газу в умовах глобальної енергетичної кризи.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, опублікованому в четвер.

Зараз газові сховища в Європейському Союзі заповнені на 95% — це на 5% перевищує середній рівень заповнення за останні п’ять років. Але ця «подушка безпеки», а також нещодавнє зниження цін на газ і незвично помірні температури «не повинні призводити до надмірно оптимістичних висновків щодо майбутнього».

За оцінкою МЕА, на процес заповнення газових сховищ ЄС цього року вплинули ключові фактори, які цілком можуть не повторитися у 2023 році. Це поставки російського трубопровідного газу, які попри скорочення були близькими до «нормального» рівня протягом більшої частини першого півріччя.

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Загальний обсяг трубопровідних поставок з росії до ЄС у 2022 році, ймовірно, становитиме близько 60 мільярдів кубометрів, але дуже малоймовірно, що у 2023-му цей сценарій повториться.

Крім того, Європі вдалося наростити запаси газу за рахунок імпорту скрапленого природного газу (СПГ), якого стало більше через скорочення його придбання Китаєм. Якщо КНР відновить імпорт СПГ у 2023 році на рівні 2021-го, на неї припадатимуть 85% усіх поставок. Водночас ринок СПГ не зможе достатньо збільшити пропозицію, аби компенсувати нестачу для ЄС.

«Цей розрив може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ до 95% потужності до початку опалювального сезону 2023-24 років», — оцінюють у Міжнародному енергетичному агентстві.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль закликав європейські уряди «вжити негайних заходів для прискорення підвищення енергоефективності та прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії та теплових насосів, а також інших кроків, спрямованих на структурне скорочення попиту на газ».

«Це має важливе значення для енергетичної безпеки Європи, добробуту її громадян та промисловості, а також для переходу на чисту енергетику», — стверджує він.

Економічна Правда За матеріалами:

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