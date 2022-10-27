Міжнародна підтримка України перевищила 752,3 млрд грн — Finance.ua

Міжнародна підтримка України перевищила 752,3 млрд грн Вчора 15:43 — Казна та Політика

Міжнародна підтримка України перевищила 752,3 млрд грн

Від 24 лютого, коли рф розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, до 27 жовтня обсяг міжнародної підтримки українського бюджету склав 752,3 млрд грн (в еквіваленті).

Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Він додав, що ця сума щонайменше на 10% є більшою за всі надходження від податків та зборів, а також вдвічі більшою за суму, на яку НБУ профінансував бюджет, та в 4,5 раза більшою, ніж вдалося поповнити його за допомогою військових облігацій.

Водночас Железняк додав, що з 1 до 26 жовтня міжнародна фінансова допомога сягнула 134 млрд грн.

«Це вже рекорд, а місяць ще не закінчився», — зазначив нардеп.

Довідка Finance.ua:

дефіцит державного бюджету у 2023 році прогнозується на рівні 38 млрд доларів;

за даними МВФ, держбюджет-2023 оцінюється орієнтовно у $3 млрд щомісяця, але необхідно також імпортувати газ і відновити інфраструктуру, з урахуванням чого ця сума може зрости і до $4 млрд. А якщо руйнування будуть ще більшими, то сягатиме й до $5 млрд;

росія має у трибуналі відповісти за воєнні злочини й руйнування в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій, заявив віце-президент Інституту миру США, екс-посол США в Україні Вільям Тейлор.



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УБР За матеріалами:

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