Між Україною та росією відбувається перша у світі кібервійна, - Федоров — Finance.ua
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Між Україною та росією відбувається перша у світі кібервійна, - Федоров

Фінтех і Картки
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росія рік тому намагалася зробити вторгнення не лише фізично, але й паралельно на кіберфронті. Україні вдалося виявити російських хакерів в інформаційних системах.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відбувається перша у світі кібервійна. Кожного дня відбуваються атаки, десятки атак, які тільки фіксуються. Зараз точно кіберцентр фіксує атаки на певні інформаційні системи - це 100%", - сказав міністр.
За словами Федорова, Україні вдалося налагодити певну систему захисту, яка дозволяє швидко реагувати на ці атаки та не дозволяти потрапляти ворогу в інформаційні системи.
"Це велика системна робота, і, повірте, у мене, наприклад, вчора була велика нарада, де було багато наших експертів, і ми зараз у напрямку побудови інфраструктури кіберзахисту робимо наступний важливий крок. Будуть певні інвестиції і будуватиметься кілька кіберцентрів. Це постійний процес розвитку", - сказав Федоров.
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В Україні, за словами міністра, не було жодного сенситивного витоку інформації за цей час.
"Можу точно сказати, що в цьому напрямку ми захищені і успішно контратакуємо. Думаю, що зараз на кіберфронті у війні з росією перевага на нашому боці. Але дуже важливо - це не означає, що завтра не може бути проблем", - сказав він.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росія здійснила проти України понад 2 тисячі кібератак.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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