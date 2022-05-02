Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік — Finance.ua
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Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік

Вчора 09:46Енергетика
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Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рікМіж Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік
У неділю, 1 травня, запрацював новий газогін GIPL, який забезпечуватиме Польщу та Литву скрапленим газом.
Про це повідомляє оператор газових мереж Литви Amber Grid.
Генеральний директор компанії Нямунас Бікнюс заявив, що новий газогін забезпечить доступ до скрапленого газу з плавучого терміналу в Клайпеді, який Польща зможе також імпортувати танкерами. Загальна потужність терміналу у Литві складає 4 млрд куб. м на рік. З них Польща зможе використати 1,9 млрд куб. м.
«Газогон почав працювати. Це особлива подія в рамках досягнення енергетичної незалежності не лише наших країн, а й усього регіону, включаючи Балтію та Фінляндію. Газ сьогодні транспортується ним до Польщі, проте залежно від потреб може йти в обох напрямках — і до Польщі, і до Литви з Польщі. Надійна інфраструктура забезпечить можливість постійного обміну природним газом», — сказав Бікнюс.
Завдяки новому газопроводу здійснюватимуться постачання 230 тис. куб. м газу на годину до Польщі (2 млрд куб. м на рік) та 217 тис. куб. м на годину у напрямку Литви (1,9 млрд куб. м на рік).
За матеріалами: Espreso.tv
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