Між Києвом та Ужгородом запустили новий потяг — Finance.ua
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Між Києвом та Ужгородом запустили новий потяг

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Між Києвом та Ужгородом збільшилась кількість залізничних маршрутів. Про новий рейс зі столиці на Закарпаття розповіли в «Укрзалізниці», передають «Коментарі». За даними перевізника, поїзд № 13/14 Київ-Солотвино зроблять двогрупним.
Новий рейс № 13/123-14/124 Київ-Солотвино, Ужгород забезпечить максимально зручне ранкове прибуття на Закарпаття з усіх рейсів із Києва.
Перший рейс відправиться з Києва з 21 вересня о 17:12, прибуття до Ужгорода — о 08:56, а до Солотвина — о 12:10. У зворотному напрямку поїзд із Солотвино до Києва відправлятиметься з 22 вересня о 16:20 та о 19:50 — з Ужгорода.
Вартість плацкартного квитка становить майже 306 гривень, купе — 803 гривні, люкс — 1961 гривня.
Поїзд прямуватиме з Києва до Ужгорода через Фастів, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівку, Полонне, Шепетівку, Славута-1, Кривин, Острог, Дубно, Радивилів, Броди, Львів, Стрий, Сколе, Славське, Лавочне, Воловець, Сваляву, Карпати, Мукачево та Батьово. Загальний час у дорозі — майже 16 годин.
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