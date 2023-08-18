Mitsubishi знімає з виробництва найдешевший автомобіль — Finance.ua

Mitsubishi знімає з виробництва найдешевший автомобіль Сьогодні 04:26 — Технології&Авто

Mitsubishi знімає з виробництва найдешевший автомобіль

Mirage — найдоступніша модель Mitsubishi, яка коштує на американському ринку менше ніж 20 тисяч доларів. Як повідомляє Automotive News, Mirage, що випускається з кузовами хетчбек і седан, буде знято з виробництва, і з відставкою цієї моделі Mitsubishi повністю піде з сегмента седанів. Однак у самій компанії не поспішають підтверджувати вихід Mirage з ринку: у розмові з журналістами представник Mitsubishi Джеремі Барнс заявив, що це «важлива модель у портфоліо марки».

За даними Automotive News, Mitsubishi Mirage у липні виявився єдиною моделлю в США, яку дилери продавали дешевше за 20 тисяч доларів. Але, незважаючи на скромний цінник, продаж Mirage незначний: за весь 2022 рік американці купили 15,8 тисяч таких машин, що на 31 відсоток менше, ніж у 2021-му. Загальні ж продажі марки на місцевому ринку минулого року перевищили 85,8 тисяч автомобілів.

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The Drive наводить кілька можливих причин непопулярності Mirage. Наприклад, те, що автомобіль не тільки коштує недешево, та й виглядає дешево. Не грає на руку моделі і статистика аварій — минулого місяця Американський Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) навіть назвав Mirage «найбільш смертоносним автомобілем в Америці».

При цьому Mirage зарекомендував себе надійним автомобілем. Декілька років тому американські ЗМІ писали про японський хетчбек, який проїхав майже 700 тисяч кілометрів без серйозного ремонту. Сімейна пара зі штату Міннесота протягом шести років щодня експлуатувала свій Mirage: при пробігу 240 тисяч кілометрів на хетчбеку замінили лише підшипники коліс, а після того, як «Міраж» пройшов приблизно 400 тисяч кілометрів, машині знадобився новий стартер. В іншому ж він був справний.

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The Road За матеріалами:

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