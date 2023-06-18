Mitsubishi L200 отримав фінальну версію для важкого бездоріжжя — Finance.ua
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Mitsubishi L200 отримав фінальну версію для важкого бездоріжжя

Технології&Авто
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Mitsubishi L200 отримав фінальну версію для важкого бездоріжжя
Mitsubishi L200 отримав фінальну версію для важкого бездоріжжя, Фото: Mitsubishi
Лінійку Mitsubishi L200 2023 поповнила нова модифікація Savana. Пікап підготували до серйозного бездоріжжя.
Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.
Новий Mitsubishi L200 Savana упізнається по пластиковому захисному обвісу та 18-дюймовим позашляховим шинам на сталевих дисках. Крім того, встановлені посилені пороги, багажник на даху та шноркель для подолання бродів. Вантажний відсік оброблений спеціальним захисним покриттям.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Салон Mitsubishi L200 залишився без змін. Він оброблений шкірою, а оснащення включає двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, електропривід крісла водія, підігрів керма та сидінь.
Під капотом встановлений знайомий 2,4-літровий турбодизель із збільшеною до 190 к. с. потужністю. Пікап Mitsubishi L200 Savana отримав 6-ступінчастий автомат та повний привід з понижувальною передачею. Ціна складає 64 000 доларів.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Цікаво, що ця версія стане свого роду прощальною для нинішнього покоління моделі. Незабаром представлять новий Mitsubishi L200, і його вже показали на фото.
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