Mitsubishi Electric припиняє постачання продукції до РФ — Finance.ua

Mitsubishi Electric припиняє постачання продукції до РФ
10.03.2022, 11:33 — Фондовий ринок
Японська багатонаціональна компанія з виробництва електроніки та електронного обладнання Mitsubishi Electric припиняє постачання електроніки до РФ.
Про це йдеться у заяві компанії.
Компанія постачала на російський ринок електронну продукцію: кондиціонери, побутову техніку, устаткування промислової автоматизації.
«У зв’язку з фінансовою та логістичною ситуацією, що склалася, ми змушені припинити постачання до РФ», — йдеться в заяві.
Також компанія направить через Управління верховного комісара ООН у справах біженців 1 млн євро допомоги Україні.
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