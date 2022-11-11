Місія МВФ розпочинає роботу: проведе переговори з представниками України — Finance.ua

Місія МВФ розпочинає роботу: проведе переговори з представниками України
Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму, проведе переговори з представниками України.
Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ до України.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ», — заявив постпред МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Зі слів постпреда МВФ, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія.
«Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі», — зазначив Степанян.
Нагадаємо, у НБУ зазначали, що наразі у межах роботи з Міжнародним валютним фондом рухаються у графіку, який дозволить у грудні вийти на відповідне рішення МВФ щодо затвердження моніторингової програми.
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