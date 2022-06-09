Місцевій владі дозволять брати кошти зі спецфонду — Finance.ua

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Місцевій владі дозволять брати кошти зі спецфонду

Вчора 05:34Казна та Політика
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Місцевій владі дозволять брати кошти зі спецфондуМісцевій владі дозволять брати кошти зі спецфонду
У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який розширює можливості органам місцевого самоврядування (ОМС) в умовах воєнного стану використовувати кошти спеціального фонду місцевих бюджетів на нагальні потреби громад.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«На рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів зберігають чималі гроші, які мають цільове призначення. Проте ОМС не можуть використати їх на першочергові потреби громад. Відтак Мінрегіон виступив із законодавчою ініціативою, яка дозволить ОМС оперативно приймати рішення та спрямовувати ці кошти на забезпечення життєво необхідних потреб своїх жителів в умовах воєнного стану», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
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Що пропонує законопроект:
  • скасувати на період дії воєнного стану обмеження здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету, визначені частиною другою статті 85 Бюджетного кодексу;
  • надати право місцевим державним, військовим, військово-цивільним (у разі утворення) адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад передавати кошти із спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету на підставі відповідного рішення.
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Зазначимо, що наразі на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів є чималі обсяги надходжень екологічного та інших податків. Також зберігаються залишки коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності тощо.

Довідка Finance.ua:

  • Мінрегіон спільно з експертами з питань фінансів Офісу підтримки реформи децентралізації розробили законопроект № 7426 «Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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