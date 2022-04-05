Місцева влада зможе фіксувати ціни на продукти, житло і транспорт: законопроєкт — Finance.ua

Місцева влада зможе фіксувати ціни на продукти, житло і транспорт: законопроєкт

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Кабміну, місцевій владі та військовій адміністрації пропонують дати можливість фіксувати ціни в окремо взятих регіонах.

Відповідний законопроєкт уже з’явився на сайті Верховної Ради.

Чому це важливо? Внаслідок військових дій припинили або обмежили свою роботу багато суб’єктів господарювання, значна частина з яких взагалі призупинили свою діяльність.

Руйнування окупантами частини дорожньої інфраструктури, а також окупація російськими загарбниками окремих територій, призвели до логістичних ускладнень в переміщенні територією України комерційних вантажів, у тому числі — продуктів харчування та товарів першої необхідності. Водночас, зафіксовані численні випадки штучного завищування цін на товари, включаючи продукти харчування.

Окрім того, багато громадян, які постраждали внаслідок агресії з боку рф та, переїхали у більш безпечні населені пункти, зіткнулися з проблемою стрімкого підвищення вартості оренди житла з боку недобросовісних орендодавців, які прагнуть отримати надприбутки на людському горі.

Таким чином, існує нагальна потреба у законодавчому врегулюванні питання підтримання цінової стабільності в умовах правового режиму воєнного стану та вжитті додаткових заходів регуляторного впливу для вирішення питань продовольчої безпеки держави в умовах війни

Що пропонують?

Зокрема, Закон України «Про ціни і ціноутворення» пропонують доповнити новою статтею 91 «Особливості державної цінової політики в умовах воєнного стану», якою визначається мета реалізації державної цінової політики в умовах воєнного стану, а саме — підтримання цінової стабільності, недопущення погіршення соціальноекономічної ситуації, забезпечення громадян України необхідними товарами та послугами;

крім того, Кабінету Міністрів України, або визначеному ним центральному органу виконавчої влади, хочуть надати право встановлювати граничний рівень цін на товари на території держави, а у разі потреби — на території окремо взятої адміністративно-територіальної одиниці.

Читайте також Завищення цін на продукти та ліки прирівняли до мародерства

Які саме ціни зможуть регулюватися?

Кабмін, визначені ним центральні та місцеві органи виконавчої влади, військові, військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування, отримають право встановлювати граничний рівень вартості послуг на відповідній території, включаючи вартість:

готельних послуг;

оренди житла;

транспортного обслуговування;

житлово-комунальних послуг.

Також буде здійснюватися контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами граничної вартості товарів та послуг, встановленої на певній території.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.