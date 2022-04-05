Місцева влада зможе фіксувати ціни на продукти, житло і транспорт: законопроєкт — Finance.ua
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Місцева влада зможе фіксувати ціни на продукти, житло і транспорт: законопроєкт

Вчора 15:01Особисті фінанси
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Кабміну, місцевій владі та військовій адміністрації пропонують дати можливість фіксувати ціни в окремо взятих регіонах.
Відповідний законопроєкт уже з’явився на сайті Верховної Ради.
Чому це важливо? Внаслідок військових дій припинили або обмежили свою роботу багато суб’єктів господарювання, значна частина з яких взагалі призупинили свою діяльність.
Руйнування окупантами частини дорожньої інфраструктури, а також окупація російськими загарбниками окремих територій, призвели до логістичних ускладнень в переміщенні територією України комерційних вантажів, у тому числі — продуктів харчування та товарів першої необхідності. Водночас, зафіксовані численні випадки штучного завищування цін на товари, включаючи продукти харчування.
Окрім того, багато громадян, які постраждали внаслідок агресії з боку рф та, переїхали у більш безпечні населені пункти, зіткнулися з проблемою стрімкого підвищення вартості оренди житла з боку недобросовісних орендодавців, які прагнуть отримати надприбутки на людському горі.
Таким чином, існує нагальна потреба у законодавчому врегулюванні питання підтримання цінової стабільності в умовах правового режиму воєнного стану та вжитті додаткових заходів регуляторного впливу для вирішення питань продовольчої безпеки держави в умовах війни
Що пропонують?
  • Зокрема, Закон України «Про ціни і ціноутворення» пропонують доповнити новою статтею 91 «Особливості державної цінової політики в умовах воєнного стану», якою визначається мета реалізації державної цінової політики в умовах воєнного стану, а саме — підтримання цінової стабільності, недопущення погіршення соціальноекономічної ситуації, забезпечення громадян України необхідними товарами та послугами;
  • крім того, Кабінету Міністрів України, або визначеному ним центральному органу виконавчої влади, хочуть надати право встановлювати граничний рівень цін на товари на території держави, а у разі потреби — на території окремо взятої адміністративно-територіальної одиниці.
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Які саме ціни зможуть регулюватися?
Кабмін, визначені ним центральні та місцеві органи виконавчої влади, військові, військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування, отримають право встановлювати граничний рівень вартості послуг на відповідній території, включаючи вартість:
  • готельних послуг;
  • оренди житла;
  • транспортного обслуговування;
  • житлово-комунальних послуг.
Також буде здійснюватися контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами граничної вартості товарів та послуг, встановленої на певній території.
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За матеріалами: Finance.ua
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