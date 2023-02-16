Місць і коштів для українських біженців у Німеччині вже не вистачає — Finance.ua
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Місць і коштів для українських біженців у Німеччині вже не вистачає

Світ
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Місць і коштів для українських біженців у Німеччині вже не вистачає
Місць і коштів для українських біженців у Німеччині вже не вистачає
Багато регіонів Німеччини стикнулися з дефіцитом місць для розміщення біженців.
Про це оголосила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер, пише Spiegel.
Федеральне Міністерство внутрішніх справ планує дискусії про нові правила розподілу шукачів притулку, збільшення допомоги постраждалим від стихійного лиха та швидку підтримку муніципалітетів.
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Уряд Німеччини не планує збільшити фінансову підтримку муніципалітетів до квітня. Уже стає очевидним, що коштів, обіцяних на 2023 рік, буде недостатньо. За даними Фезер, у 2022 році федеральний уряд надав землям і муніципалітетам фінансову підтримку для біженців у розмірі 3,5 млрд євро. На 2023 рік бюджет запланував тільки 2,75 млрд євро.
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Водночас на підтримку біженців у 2023 році потрібно не менш як 8 млрд євро, вважає міністр внутрішніх справ землі Баварія Йоахім Геррманн.
«Навіть витрати на інтеграцію, наприклад, на дитячий садок і школу, не було оцінено ні центом», — згоден мер Хайдельберга Екарт Вюрцнер.
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Німеччина очікує хвилю нових біженців із Туреччини та Сирії після землетрусу.
У багатьох муніципалітетах уже не вистачає місць для розміщення. Тільки в землі Шлезвіг-Гольштейн наразі бракує майже 10 тис. місць.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
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