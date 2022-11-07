Міськрада Львова компенсуватиме мешканцям багатоповерхівок 50% вартості генераторів — Finance.ua

Міськрада Львова компенсуватиме мешканцям багатоповерхівок 50% вартості генераторів Вчора 09:17 — Особисті фінанси

Міська влада Львова повертатиме ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків 50% від вартості генераторів.

Про це написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook

«Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо», — написав він.

Міська рада прийняла окрему Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.

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Згідно з нею відшкодовуватимуть 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Номінальна потужність має становити від 3 кВт.

На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, керуючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також житлово-будівельні кооперативи Львова.

«Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів», — зазначив Садовий.

пресслужбі ЛМР пояснили: щоб стати учасником Програми, мешканці спільно з балансоутримувачем будинку — це ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК, спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк.

Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів:

заяву встановленого зразка на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора;

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).

Створена для цього комісія розгляне звернення, сформує та затвердить перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та скероує протокол головним розпорядникам коштів — районним адміністраціям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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