Міська влада Маріуполя оцінила, у скільки обійдеться відновлення зруйнованого окупантами міста — Finance.ua

10 мільярдів доларів ㅡ це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією рф. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.
Бойченко розповів, що влада міста разом з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією працює над тим, щоб після війни домогтися від росії не тільки репарацій на повну відбудову Маріуполя, але й значних виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду.
«Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання», ㅡ зазначив міський голова.
Президент Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Бельгії наголосив, що до війни Маріуполь був одним із найбільш перспективних та економічно сильних міст України, а зараз там понад 90% усіх будівель повністю зруйновані.
Понад три тижні місто перебуває у повній блокаді: російські військові закрили всі вʼїзди у місто, заблокували підхід з моря.
«Там немає нічого: води, їжі, ліків, немає життя. Просто немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається. Маріуполь продовжує боротися з окупантами. У його захисників був вибір. Вони могли вийти з міста і віддати його російським загарбникам. Вони цього не зробили», ㅡ сказав Зеленський.
Він наголосив, що сьогодні Маріуполь є «найстрашнішим місцем у Європі».