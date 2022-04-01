Міська влада Маріуполя оцінила, у скільки обійдеться відновлення зруйнованого окупантами міста — Finance.ua

Міська влада Маріуполя оцінила, у скільки обійдеться відновлення зруйнованого окупантами міста

Вчора 16:32 — Казна та Політика

Для відновлення інфраструктури Маріуполя, який понад три тижні переживає блокаду та удари російських військ, знадобиться не менше 10 мільярдів доларів.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

10 мільярдів доларів ㅡ це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією рф. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

Бойченко розповів, що влада міста разом з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією працює над тим, щоб після війни домогтися від росії не тільки репарацій на повну відбудову Маріуполя, але й значних виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду.

«Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання», ㅡ зазначив міський голова.

Президент Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Бельгії наголосив, що до війни Маріуполь був одним із найбільш перспективних та економічно сильних міст України, а зараз там понад 90% усіх будівель повністю зруйновані.

Понад три тижні місто перебуває у повній блокаді: російські військові закрили всі вʼїзди у місто, заблокували підхід з моря.

«Там немає нічого: води, їжі, ліків, немає життя. Просто немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається. Маріуполь продовжує боротися з окупантами. У його захисників був вибір. Вони могли вийти з міста і віддати його російським загарбникам. Вони цього не зробили», ㅡ сказав Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Маріуполь є «найстрашнішим місцем у Європі».

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