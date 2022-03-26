Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань — Finance.ua

Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань
Вчора 22:42
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За місяць (з 24 лютого по 24 березня) росіяни стали рідше використовувати Instagram, Facebook та Twitter, а Telegram та ВКонтактє стали використовувати частіше.
Про це пише Комерсант із посиланням на дані Brand Analytics.
Як змінився обсяг контенту соцмереж:
ВКонтакте (+11%)
Telegram (+6%)
Одноклассники (+3%)
Twitter (—5%)
Facebook (—16%)
Instagram (—30%)
Як змінилася кількість активних авторів:
Telegram (+23%)
ВКонтакте (+14%)
Одноклассники (+6%)
Twitter (—%)
Facebook (—11%)
Instagram (—31%)
Лідером за опублікованим росіянами контентом став ВКонтакте — кількість публікацій зросла з 12 млн до 14 млн. Кількість контенту в Telegram збільшилася на третину: з 6 млн до 8 млн. А ось кількість публікацій у Instagram скоротилася майже вдвічі: з 4 млн до 2 млн.