Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань — Finance.ua

Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань

Вчора 22:42

За місяць (з 24 лютого по 24 березня) росіяни стали рідше використовувати Instagram, Facebook та Twitter, а Telegram та ВКонтактє стали використовувати частіше.

Про це пише Комерсант із посиланням на дані Brand Analytics.

Як змінився обсяг контенту соцмереж:

ВКонтакте (+11%)

Telegram (+6%)

Одноклассники (+3%)

Twitter (—5%)

Facebook (—16%)

Instagram (—30%)

Як змінилася кількість активних авторів:

Telegram (+23%)

ВКонтакте (+14%)

Одноклассники (+6%)

Twitter (—%)

Facebook (—11%)

Instagram (—31%)

Лідером за опублікованим росіянами контентом став ВКонтакте — кількість публікацій зросла з 12 млн до 14 млн. Кількість контенту в Telegram збільшилася на третину: з 6 млн до 8 млн. А ось кількість публікацій у Instagram скоротилася майже вдвічі: з 4 млн до 2 млн.

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