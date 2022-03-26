Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань — Finance.ua
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Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в рф після блокувань

Вчора 22:42
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За місяць (з 24 лютого по 24 березня) росіяни стали рідше використовувати Instagram, Facebook та Twitter, а Telegram та ВКонтактє стали використовувати частіше.
Про це пише Комерсант із посиланням на дані Brand Analytics.
Як змінився обсяг контенту соцмереж:
  • ВКонтакте (+11%)
  • Telegram (+6%)
  • Одноклассники (+3%)
  • Twitter (—5%)
  • Facebook (—16%)
  • Instagram (—30%)
Як змінилася кількість активних авторів:
  • Telegram (+23%)
  • ВКонтакте (+14%)
  • Одноклассники (+6%)
  • Twitter (—%)
  • Facebook (—11%)
  • Instagram (—31%)
Лідером за опублікованим росіянами контентом став ВКонтакте — кількість публікацій зросла з 12 млн до 14 млн. Кількість контенту в Telegram збільшилася на третину: з 6 млн до 8 млн. А ось кількість публікацій у Instagram скоротилася майже вдвічі: з 4 млн до 2 млн.
За матеріалами: Економічна Правда
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