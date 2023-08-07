Мінсоцполітики закуповуватиме товари і роботи за кошти міжнародних донорів через Prozorro — Finance.ua

Мінсоцполітики закуповуватиме товари і роботи за кошти міжнародних донорів через Prozorro Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

4 серпня 2023 року Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість закуповувати товари і роботи за кошти міжнародних донорів через електронну систему закупівель Prozorro.

З 2014 р. Мінсоцполітики реалізує проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». До цього часу, в рамках проекту, закупівлі обладнання і техніки для сфери соціального захисту здійснювались за правилами Світового банку.

Часто вони є незрозумілими для українського бізнесу, а через те, що закупівлі відбуваються поза межами системи Prozorro, наявні низька конкуренція і низький відсоток успішності торгів.

Відтепер, в рамках експериментального проекту, який триватиме з 1 серпня 2023 р. по 31 серпня 2024 р., процедури закупівель здійснюватимуться через Prozorro, а функції організатора торгів виконуватиме ДУ «Професійні закупівлі».

Експериментальний проект спільно реалізовуватимуть Мінсоцполітики та Мінекономіки. Він сприятиме не тільки економії фінансових ресурсів, а й збільшенню конкуренції та підвищенню ефективності проведення закупівель. Завдяки змінам, що запроваджуються, бізнес зможе брати участь у торгах у системі Prozorro за знайомими і зрозумілими правилами.

Під час реалізації проекту, Мінекономіки і ДУ «Професійні закупівлі» протестують на практиці механізм проведення торгів за правилами Світового банку в системі Prozorro та роботу нового модуля «Закупівлі за кошти донорів». Це допоможе сформувати центр експертизи проведення закупівель за правилами Світового банку та підготуватись до проведення електронних закупівель для відновлення за кошти міжнародних партнерів.

Оплата послуг ДУ «Професійні закупівлі» здійснюватиметься тільки у разі успішного завершення процедури закупівлі.

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