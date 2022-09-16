Мінсоцполітики назвало кількість переселенців, які отримують допомогу на проживання — Finance.ua

Мінсоцполітики назвало кількість переселенців, які отримують допомогу на проживання Вчора 08:36 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики назвало кількість переселенців, які отримують допомогу на проживання

Наразі близько 3 мільйонів внутрішньо переміщених осіб отримують допомогу для покриття витрат на проживання від держави.

Про це в ефірі «Українського радіо» розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.

«На сьогодні ми маємо близько 3 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, яким продовжується виплачуватися допомога. Цього року на це забюджетовано майже 77 мільярдів гривень. Використано з них тільки 34 мільярди гривень, тому ми впевнені, що цей рік буде повністю покритий виплатами і в нас не виникне з цим жодних проблем. Передбачені такі кошти в бюджеті і на наступний рік», — повідомила міністр.

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Українцям, які повернулися з місць тимчасового проживання додому, потрібно особисто звернутися до управлінь соціального захисту або ЦНАПу з заявою про припинення їм виплат як внутрішньо переміщеним особам. Інструмент подачі заявки про припинення цих виплат через «Дію» не розроблений.

«При встановленні факту того, що людина повернулася і продовжує отримувати такі виплати, звісно, ця виплата буде припинена. Крім того, будуть здійснені заходи щодо повернення виплачених їй коштів. Є відповідний механізми перевірки задекларованого місця перебування ВПО. Якщо під час такої перевірки такої людини не буде знайдено, вона не сповістила про своє нове місце перебування, або повернулася додому, вона не може користуватися відповідними коштами», — підкреслила Жолнович.

Як повідомлялося, з 1 жовтня Міністерство соціальної політики впроваджує у всіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв’язання проблемних питань переселенців.

Укрінформ За матеріалами:

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