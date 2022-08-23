Мінреінтеграції відреагувало на блокування рахунків мешканців окупованих територій в ПриватБанку — Finance.ua

Мінреінтеграції відреагувало на блокування рахунків мешканців окупованих територій в ПриватБанку Вчора 12:17 — Кредит&Депозит

Мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей поскаржилися, що ПриватБанк вимагає від них актуалізувати персональні дані. Зокрема, від клієнтів вимагається навіть прибути до відділення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У банку заявили, що мешканці окупованого Донбасу мають оновити дані за допомогою мобільного додатку Приват24 чи на сайті фінустанови. Іноді від клієнтів вимагається довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи (навіть якщо людина не має такого статусу).

У випадку, якщо дані не будуть актуалізовані, ПриватБанк обіцяє до кінця серпня заблокувати рахунок.

Що кажуть у Міністерстві? Мінреінтеграції звернулося до Національного банку та ПриватБанку з проханням урегулювати цю ситуацію. Зокрема, ПриватБанк має припинити заходи з актуалізації даних та подальшого блокування карток тих користувачів, які перебувають на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Віцепрем’єрка, очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук назвала блокування рахунків неприпустим.

Куди звертатися

У випадку ж, якщо подібні повідомлення від ПриватБанку продовжать надходити, українці, які перебувають на тимчасово захоплених росіянами територіях, мають звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33.

Міністерство пообіцяло надати консультації усім охочим. Для цього створено кілька каналів зв’язку:

телефонну «гарячу лінію» 0800 309 110;

додаток Viber +380935006918;

електронну пошту: dsos.help@gmail.com;

сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);

онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що ПриватБанк почав блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області, якщо вони не надають інформацію про місце проживання.

Крім того, з’явилася інформація, що ПриватБанк тимчасово не приймає у своїх терміналах і ресайклінгових банкоматах (тих, які й видають, й приймають гроші) банкноти великого номіналу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.