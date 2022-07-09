Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців

Казна та Політика
132
Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців
Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців
Міністерство розвитку громад та територій домовилося з міжнародними організаціями про фінансову допомогу для компенсації витрат громадянам, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Міністерство уклало Меморандум про співпрацю з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Йдеться про залучення фінансової допомоги в рамках проєкту «Прихисток». Кошти будуть спрямовані на компенсацію витрат громадянам, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб з-поміж уразливих категорій населення.
Читайте також
«У рамках Меморандуму ці міжнародні організації надаватимуть фінансову допомогу українським громадянам, які безоплатно прихистили у своїх домівках вимушених переселенців. Заплановано, що кожна організація мобілізує по 200 млн грн прямої грошової компенсації для надання допомоги. У такі складні часи — це суттєва підтримка для українців», — заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Зазначається, що ця грошова допомога може бути використана для покриття компенсації витрат до кінця 2023 року, відповідно до затвердженого урядом Порядку.
Як повідомлялося, на часткову компенсацію витрат за травень власникам житла, які прихистили вимушених переселенців, з резервного фонду бюджету виділено 36,5 млн грн, ще близько 101 млн грн буде відшкодовано за рахунок донорських коштів.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.