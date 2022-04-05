Мінрегіон: уламки зруйнованих об’єктів можуть використовувати при відбудові країни — Finance.ua

Мінрегіон: уламки зруйнованих об’єктів можуть використовувати при відбудові країни

Вчора 09:47 — Казна та Політика

Уламки зруйнованих об’єктів (будівельні відходи) можуть мати повторне використання при відбудові країни.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він зазначив, що на сьогодні в регіонах триває робота щодо розбирання завалів, що утворились внаслідок бойових дій, та очищення населених пунктів від уламків зруйнованих об’єктів (уламків конструкції, бетонного та цегляного бою, заповнень віконних та дверних прорізів тощо).

«Проте, такі будівельні відходи можуть мати повторне використання при відбудові країни: будівельних роботах з відновлення пошкоджених об’єктів та виробництві необхідних будівельних матеріалів», — йдеться у повідомленні.

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А ті відходи, що не придатні для переробки та використання як вторинна сировина, підлягатимуть складуванню та подальшій безпечній з точки зору впливу на довкілля утилізації.

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