Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд — Finance.ua

Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд

Вчора 10:19 — Казна та Політика

Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і готові її збільшити в разі потреби.

Про це повідомляє Reuters

Крім заяви про фінансову підтримку України у понад 24 мільярди доларів, міністри зазначили, що міжнародні організації не повинні вести діяльність «з росією у звичній манері».

Вони висловили жаль з приводу участі росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Нагадаємо, Україна запросила у країн «Великої сімки» фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів доларів.

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