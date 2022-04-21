Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд — Finance.ua
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Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд

Вчора 10:19Казна та Політика
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Міністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрдМіністри фінансів країн G7 анонсували допомогу Україні у понад $24 млрд
Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) заявили про додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік і готові її збільшити в разі потреби.
Про це повідомляє Reuters.
Крім заяви про фінансову підтримку України у понад 24 мільярди доларів, міністри зазначили, що міжнародні організації не повинні вести діяльність «з росією у звичній манері».
Вони висловили жаль з приводу участі росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Нагадаємо, Україна запросила у країн «Великої сімки» фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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