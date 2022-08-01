Міністр інфраструктури розповів, коли в українські порти почнуть заходити вантажі — Finance.ua

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Міністр інфраструктури розповів, коли в українські порти почнуть заходити вантажі

Казна та Політика
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Міністр інфраструктури розповів, коли в українські порти почнуть заходити вантажі
Міністр інфраструктури розповів, коли в українські порти почнуть заходити вантажі
В кінці цього тижня — на початку наступного в трьох українських портах почнеться рух вантажів на вхід і на вихід.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі інформаційного телемарафону.
«Два порти — „Одеса“ і „Чорноморськ“ готові. Цього тижня ми будемо як відправляти з них судна, так і очікуємо на вхід. До кінця тижня ми сподіваємось, що порт „Південний“ буде теж готовий — з кінця тижня — на початку наступного почнуть і відправлятися, і надходити судна», — сказав він.
За словами Кубракова, якщо ця ініціатива буде працювати, то незабаром уряд перейде до консультацій щодо відновлення роботи порту Миколаєва.
«Враховуючи, що там активні бойові дії, то в перший етап ми не включали його (порт в Миколаєві. — Ред.), але ми нічого не забуваємо і над цим також будемо працювати. Ми дуже хочемо це зробити», — пояснив він.
Міністр зазначив, якщо морські порти запрацюють, судноплавство буде безпечним і буде виконаний мінімальний план — вивезено 3 млн тонн аграрної продукції, а це принесе 1 млрд доларів на місяць. Кубраков вважає, що Україна могла б забезпечувати до 5-6 млн тонн експорту аграрної продукції щомісячно.

Довідка Finance.ua:

  • вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. т кукурудзи;
  • 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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