Міністр енергетики розповів, у скільки обійдуться реактори для Хмельницької АЕС та коли завершать будівництво — Finance.ua

Міністр енергетики розповів, у скільки обійдуться реактори для Хмельницької АЕС та коли завершать будівництво Сьогодні 10:44 — Енергетика

Міністр енергетики розповів, у скільки обійдуться реактори для Хмельницької АЕС та коли завершать будівництво

Будівництво третього реактора Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) — за чотири. Добудова реакторів обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

Про це в інтерв’ю LB live розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр запевняє, що на ХАЕС сьогодні знаходиться велика кількість обладнання, яке закупалося ще на початку будівництва. За словами Галущенко, воно «в ідеальному стані, оскільки підтримувалося відповідним чином».

Також очільник Міненерго відкинув проблеми з сертифікацією добудованих енергоблоків нібито через використання російської технології, підкресливши, що усі реактори, які експлуатуються в Україні, мають таку саму технологію.

Як повідомив Галущенко, перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Крім того, за словами міністра, не виникне і проблем із запчастинами — їх не потрібно буде закупляти у росії, бо наразі велика їх кількість заміщується вітчизняним виробництвом і імпортується з країн Європи.

«Сьогодні ми вже експлуатуємо радянські реактори без ланцюга постачання з Росії», — нагадав Галущенко.

Як повідомив Галущенко, точна вартість будівництва наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком.

«На сьогодні перерахуванням техніко-економічного обґрунтування займається Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут „Енергопроєкт“. Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень», — заявив міністр.

Він зауважує, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданий парламентом Болгарії на здійснення угоди з продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують.

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Галущенко пояснив, що Верховна Рада лише дала дозвіл на купівлю реакторів у Болгарії, і в ухваленому законопроєкті зазначається, що протягом півроку уряд має внести нове ТЕО, допрацювати і ухвалити вже закон про дозвіл на будівництво.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС «Белене» більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

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Болгарія має намір продати це обладнання Україні. Переговори з цього питання тривають вже майже два роки, а парламент Болгарії зобов’язав уряд укласти угоду на суму не менше 600 мільйонів євро, саме за стільки обладнання було придбано у російської компанії.

Реактори, оснащені обладнанням російського виробництва, повинні бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках Хмельницької АЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але неодноразово припинялося і досі не завершено.

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