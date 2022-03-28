Міністр енергетики пояснив, чому Україна продовжує транзит російського газу — Finance.ua
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Міністр енергетики пояснив, чому Україна продовжує транзит російського газу

Вчора 18:07Енергетика
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Міністр енергетики пояснив, чому Україна продовжує транзит російського газуМіністр енергетики пояснив, чому Україна продовжує транзит російського газу
Україна не може зупинити транзит російського газу, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов’язань перед європейськими компаніями.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю ЕП.
«Тут складна ситуація, тому що ми надаємо послугу з транзиту, а споживачі, або контрагенти — це європейські компанії... Уже всі говорять про те, що треба максимально диверсифікувати постачання в Європу. На це, безумовно, потрібен час, зробити це миттєво складно», — заявив Галущенко.
За словами міністра, наразі треба докласти зусиль, щоб гроші за газ не доходили до росіян, а були «заморожені».
«Ключове, що ми всім кажемо: ви не можете платити росіянам ці кошти. Треба ввести окремі ескроу-рахунки, на які гроші за російські енергоресурси будуть депонуватись. А вже питання перерахування цих грошей росіянам буде вирішуватися у залежності від того, як швидко вони підуть геть з України. Ці кошти можуть бути використані для компенсації наших втрат», — сказав він.
На думку міністра, такі дії не вважатимуться порушенням контракту, бо гроші сплачуються, «просто росіяни не можуть фізично їх отримати».
«Юридично це можливо обґрунтувати», — додав він.
На думку Галущенка, рано чи пізно Україна втратить роль транзитера газу.
«Ми маємо готуватись до цього, і зменшення чи припинення транзиту ми зможемо компенсувати в тому числі за рахунок імпорту, який вже системно відбувається. І „Нафтогаз“ вже дуже серйозно цю ситуацію розглядає», — сказав Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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