Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко — Finance.ua

Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко
Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він повідомив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
«Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — зазначив прем’єр.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічник та екіпаж гвинтокрила.
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