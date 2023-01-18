Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко — Finance.ua
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Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко

Казна та Політика
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Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко
Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко, Фото: Вікіпедія
Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він повідомив, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
«Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», — зазначив прем’єр.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічник та екіпаж гвинтокрила.
За матеріалами:
Finance.ua
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