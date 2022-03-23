Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов (список) — Finance.ua
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Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов (список)

Вчора 17:00Особисті фінанси
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Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов (список)
Понад 3 мільйони українців були змушені покинути країну через військову агресію росії. Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи.
Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов від команди Career Hub.
«Знання мови країни завжди підвищує шанси на успішне працевлаштування», — наголошують у міністерстві.
Українці можуть обрати найзручніший формат навчання: онлайн-курси, інтерактивні уроки, мультимедійні платформи чи додатки.
Тому команда Career Hub зробила для вас добірку безкоштовних онлайн-курсів, інтерактивних уроків та платформ для вивчення іноземних мов.
Онлайн-платформи для вивчення іноземних мов:
Lingo Hut — https://bit.ly/3wjbEgg
Polyglot — https://bit.ly/3Ir2il9
Audiolang — https://bit.ly/3tnLl6z
Drops — https://bit.ly/3CVP8LC
DuoLingo — https://bit.ly/3CYou4E
Польська мова:
Tutlo — https://bit.ly/366EQwp
Obywatelki — https://bit.ly/3ws7lPX
Bezakcentu — https://bit.ly/3JpIijP
Німецька мова:
Deutschtrainer — https://bit.ly/3iipR4Z
Nicos Weg — https://bit.ly/3CTNj1M
Goete Institut — https://bit.ly/3u99f5b
Чеська мова:
Lingvø Studija — https://bit.ly/3N81gOv
Prague Education Center — https://bit.ly/3KXUB7t
Угорська мова:
Eduárd Baloga — https://bit.ly/3CUmx9s
Miklós Magyar — https://bit.ly/3wmTsCg

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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