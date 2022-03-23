Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов (список) — Finance.ua

Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов (список)
Понад 3 мільйони українців були змушені покинути країну через військову агресію росії. Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи.
Міністерство молоді та спорту опублікувало перелік безкоштовних платформ для вивчення іноземних мов від команди Career Hub.
«Знання мови країни завжди підвищує шанси на успішне працевлаштування», — наголошують у міністерстві.
Українці можуть обрати найзручніший формат навчання: онлайн-курси, інтерактивні уроки, мультимедійні платформи чи додатки.
Тому команда Career Hub зробила для вас добірку безкоштовних онлайн-курсів, інтерактивних уроків та платформ для вивчення іноземних мов.
Онлайн-платформи для вивчення іноземних мов:
Prague Education Center — https://bit.ly/3KXUB7t
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