Міністерство енергетики передало "Донбасенерго" генератори від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Міністерство енергетики передало "Донбасенерго" генератори від міжнародних партнерів

Енергетика
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Міністерство енергетики України передало ПАТ «Донбасенерго» генератори потужністю 292 кВт та 24 кВт, надані партнерами із Франції та Швейцарії.
«Дякую Швейцарії та Франції і всім нашим партнерам за підтримку та допомогу», — подякував міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наведено у пресрелізі міністерства у вівторок.
Він повідомив, що енергетики Донецької області працюють в умовах постійного знищення енергоінфраструктури, проте, наскільки це можливо, забезпечують жителів області електрикою й теплом.
У Міненерго додали, що раніше для потреб «Донбасенерго» було передано три генератори високої та середньої потужності.
Як повідомлялося, станом на 1 лютого до Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, надійшло EUR 144,366 млн.
Як зазначили у Міненерго, із цих коштів розподілено EUR108 млн, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, пального, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.
Декількома днями раніше, зокрема, повідомлялося про передання АТ «Херсонобленерго» 45 тонн енергетичного обладнання для виконання ремонтних та відновлювальних робіт на постраждалих від російських атак енергетичних об’єктах Херсонської області.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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