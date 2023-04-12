Міністерствам дозволили використовувати добровільні внески — Finance.ua

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Міністерствам дозволили використовувати добровільні внески

Казна та Політика
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Міністерствам дозволили використовувати добровільні внески
Міністерствам дозволили використовувати добровільні внески
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє міністерствам використовувати добровільні внески.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
«Міністерства зможуть використовувати добровільні внески. Законопроєкт 8433 проголосований у другому читанні та в цілому», — написав Гончаренко.
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Він зазначив, що тепер міністерства зможуть приймати добровільні внески від громадян та компаній на відповідні заходи з нацбезпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку країни.
«Тобто, якщо простіше, міністерства зможуть збирати на різні волонтерські речі», — пояснив Гончаренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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