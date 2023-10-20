Міністерства набирають працівників для звільнених територій — Finance.ua

Міністерства набирають працівників для звільнених територій Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

Всі міністерства мають створити кадровий резерв для звільнених територій України. Є перші успіхи у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

У липні в Україні запрацювала електронна платформа, через яку охочі можуть вступити до резерву держслужбовців. Такі працівники будуть працювати на територіях, які будуть деокуповані.

Зараз у системі зареєстровано вже 2137 анкет, з них вже зараховано 1951.

Також уряд вдосконалив процес подачі анкет. Відтепер кандидат має вказати своє фактичне місце перебування, а також свою готовність розпочати роботу вже зараз.

Крім того, Кабмін розробив окремі постанови для освітян та медиків. Міністерство охорони вже розробляє концепцію повернення української системи охорони здоров’я на звільнених територіях.

Верещук закликає всі міністерства створити резерви вже зараз, не чекаючи деокупації. Також, як зазначає міністр, судовій гілці влади було доручено створити окремий резерв для роботи на звільнених територіях.

Кадровий резерв

Нагадаємо, Кабмін цього року почав створювати резерви держслужбовців, які будуть працювати на звільнених територіях України.

Для цього була створена платформа. Подати заявку може кожен охочий за посиланням

Раніше Верещук закликала українців приєднуватися до кадрового резерву. За її словами, більшість охочих обирають для роботи Крим.

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