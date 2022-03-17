Мінінфраструктури України закликає ЄС відмовитися від торгівлі з росією — Finance.ua

Мінінфраструктури України закликає ЄС відмовитися від торгівлі з росією

Вчора 19:12 — Казна та Політика

Станом на зараз країни Європейського Союзу відмовилися від пасажиропотоку з росії, проте Міністерство інфраструктури України закликає ЄС ухвалити рішення і щодо припинення торгівлі з країною-агресором.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

«Майже одразу після повномасштабного вторгнення ЄС, Великобританія, США, Канада та інші демократичні країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Однак зрозуміло, що одна справа — відмовитись від пасажиропотоку, але зовсім інша — від торгівлі», — зазначив він.

А відтак Міністерство інфраструктури закликає закордонних партнерів України ухвалити два важливих рішення: закрити усі порти для російських і пов’язаних з росією компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

«Ми знаємо, що на рівні Єврокомісії та більшості країн ЄС до цих рішень готові. Зокрема, Польща, Литва, Латвія та Естонія можуть заблокувати транзит вантажівок з білорусі та росії, однак є низка країн, які не готові йти на подібні кроки», — констатує Кубраков.

Серед країн, які поки не обмежили торгівлю з росією, він називає Німеччину, котра зацікавлена у постачанні російського вугілля та продуктів. Кубраков додає, що постійно контактує з цього приводу з міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькером Віссінґом, намагаючись переконати його не підтримувати країну-агресора.

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