Мінінфраструктури створює нову логістику для промислових підприємств Запоріжжя — Finance.ua

Мінінфраструктури створює нову логістику для промислових підприємств Запоріжжя

Вчора 18:46 — Казна та Політика

Мінінфраструктури створює нову логістику для промислових підприємств Запоріжжя

Великі державні та приватні промислові підприємства Запорізької області вже відновлюють свою роботу. Для забезпечення їх діяльності необхідно напрацювати нові логістичні рішення, які допоможуть налагодити постачання сировини й експортувати готову продукцію.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков після зустрічі з представниками найбільших компаній регіону.

Він наголосив, що в області зосереджено багато промислових підприємств, які забезпечують економіку всього регіону.

«Це Мотор Січ, Запоріжсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжтрансформатор, НВК „Іскра“, КБ „Прогрес“, Дніпроспецсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький завод важкого кранобудування, МІГремонт, Запорізький електровозоремонтний завод, Укрграфіт, Запорізький автомобільний завод та десятки інших. Тисячі кваліфікованих робочих місць, високоточне обладнання, потужний експортний потенціал», — розповів міністр.

Кубраков зазначив, що серед основних завдань МІУ — їх збереження та розвиток. Під час зустрічі з керівниками було розібрано кожен конкретний випадок.

«Робимо все, щоб відновити або створити нові логістичні ланцюжки», — зазначив він.

Міністр розповів, що вже зараз вдалося налагодити постачання сировини й допомогти організувати експорт готової продукції.

Також Кубраков подякував за організацію поїздки голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк. Він підкреслив важливість парламентської підтримки в умовах війни, зокрема у розрізі дерегуляції ринку, податкових пільг для бізнесу, а також забезпечення фінансування логістичної системи.

«Ми всі разом працюємо на оперативний перезапуск ключових галузей економіки. Саме об’єднання зусиль, держави та бізнесу, стане ще однією важливою запорукою перемоги. Адже ми сильні лише разом», — резюмував міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.