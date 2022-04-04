Мінінфраструктури спростило міжнародні автомобільні перевезення — Finance.ua

Мінінфраструктури спростило міжнародні автомобільні перевезення

Вчора 18:39 — Казна та Політика

Міністерство інфраструктури спрощує правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

Через закриття транзиту територією білорусі та росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень.

Що змінилося:

збільшено термін дії електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів;

збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень;

збільшено до 2-х дозволів усіх видів Чеської республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 т;

до моменту прийняття рішення Румунією щодо транзитного проїзду її територією без дозволів було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище;

знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено ТЗ, вага яких менш ніж 10 т).

Окрім того, Міністерство інфраструктури веде системні переговори з країнами партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану. Станом на 4 квітня нам вдалось домовитись про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з таких країн:

Болгарії,

Угорщини,

Італії,

Данії,

Латвії,

Естонії,

Литви,

Грузії,

Туреччини,

Словаччини.



Також налагоджений механізм бездозвільного проїзду усім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.

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