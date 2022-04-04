Мінінфраструктури спростило міжнародні автомобільні перевезення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Мінінфраструктури спростило міжнародні автомобільні перевезення

Вчора 18:39Казна та Політика
563
Міністерство інфраструктури спрощує правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.
Через закриття транзиту територією білорусі та росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень.
Що змінилося:
  • збільшено термін дії електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів;
  • збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень;
  • збільшено до 2-х дозволів усіх видів Чеської республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 т;
  • до моменту прийняття рішення Румунією щодо транзитного проїзду її територією без дозволів було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище;
  • знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено ТЗ, вага яких менш ніж 10 т).
Окрім того, Міністерство інфраструктури веде системні переговори з країнами партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану. Станом на 4 квітня нам вдалось домовитись про скасування двосторонніх та транзитних дозволів на перевезення територією семи країн Європейського Союзу, зокрема з таких країн:
  • Болгарії,
  • Угорщини,
  • Італії,
  • Данії,
  • Латвії,
  • Естонії,
  • Литви,
  • Грузії,
  • Туреччини,
  • Словаччини.
Також налагоджений механізм бездозвільного проїзду усім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.