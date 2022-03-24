Мінінфраструктури пояснило, як перетинати кордон водіям призовного віку — Finance.ua

Мінінфраструктури пояснило, як перетинати кордон водіям призовного віку

Вчора 07:25 — Особисті фінанси

У Міністерстві інфраструктури пояснили процедуру оформлення заявки на перетин державного кордону водіям призовного віку 18-60 років.

Рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв приймається згідно з Постановою КМУ від 03 березня 2022 року № 194.

Таке рішення приймають:

Міністерство інфраструктури України;

обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.



Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення.

Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних.

Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять простих кроків:

завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням;

роздрукувати, поставити підпис та печатку;



сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf;



відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf;



заповнити опитувальник за посиланням.



Важливо! Дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним:

водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги;

працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Для уникнення простою в пункті пропуску, бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04.

Лінія підтримки працює щодня з 08:00 до 17:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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