Мінінфраструктури пояснило, як перетинати кордон водіям призовного віку — Finance.ua
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Мінінфраструктури пояснило, як перетинати кордон водіям призовного віку

Вчора 07:25Особисті фінанси
30009
У Міністерстві інфраструктури пояснили процедуру оформлення заявки на перетин державного кордону водіям призовного віку 18-60 років.
Рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв приймається згідно з Постановою КМУ від 03 березня 2022 року № 194.
Таке рішення приймають:
  • Міністерство інфраструктури України;
  • обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.
Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення.
Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних.
Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять простих кроків:
  • завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням;
  • роздрукувати, поставити підпис та печатку;
  • сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf;
  • відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf;
  • заповнити опитувальник за посиланням.
Важливо! Дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним:
  • водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги;
  • працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
Для уникнення простою в пункті пропуску, бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04.
Лінія підтримки працює щодня з 08:00 до 17:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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