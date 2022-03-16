Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф — Finance.ua
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Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф

Вчора 15:17Світ
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Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рфМінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф
Міністерство інфраструктури пояснило, що означає рішення Агентства з авіаційної безпеки ЄС (EASA) про зупинення ліцензій російських авіакомпаній.
«Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій та тренувальних пристроїв для імітації польотів», — пояснили у відомстві.
Зокрема, ліцензії припинені для Аерофлоту, S7 Technics, Волга-Дніпро, Уральських авіаліній, Азур тощо. Відтепер російські компанії не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.
Також зупинено дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки, зокрема, А-Технікс, ІS7 Technics, Волга-Дніпро технікс.
Крім того, зупинено сертифікати виготовлених у росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.
Європейський регулятор зупинив прийом та розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій рф.
«Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває всі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо гарантій безпеки», — зазначили в Мінінфраструктуры.
За матеріалами: Корреспондент.net
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