Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф — Finance.ua

Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф

Вчора 15:17 — Світ

Мінінфраструктури пояснило рішення ЄС щодо ліцензій авіакомпаній рф

Міністерство інфраструктури пояснило, що означає рішення Агентства з авіаційної безпеки ЄС (EASA) про зупинення ліцензій російських авіакомпаній.

«Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій та тренувальних пристроїв для імітації польотів», — пояснили у відомстві.

Зокрема, ліцензії припинені для Аерофлоту, S7 Technics, Волга-Дніпро, Уральських авіаліній, Азур тощо. Відтепер російські компанії не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.

Також зупинено дію ліцензії для низки підприємств, що надають технічне обслуговування авіатехніки, зокрема, А-Технікс, ІS7 Technics, Волга-Дніпро технікс.

Крім того, зупинено сертифікати виготовлених у росії повітряних суден Ту-204 та Superjet 100.

Європейський регулятор зупинив прийом та розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій рф.

«Ці рішення безпосередньо впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, а й у всьому світі. Головний авіарегулятор Європи фактично розриває всі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо гарантій безпеки», — зазначили в Мінінфраструктуры.

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