Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні "заморозять" на час війни, – міністр — Finance.ua

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум в Україні "заморозять" на час війни, – міністр
В Україні під час війни, ймовірно, припиниться підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Від цих показників залежить розміри соціальних виплат, а також пенсій.
Замість підвищення соцстандартів як таких уряд зосередиться на держпрограмах підтримки вразливих верств населення.
Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона нагадала, що державний бюджет гостро потребує грошей.
«Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів — таких, як мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, і я поясню чому. Тому що це не тільки збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців», — зазначила Жолнович.
З її слів, прожитковий мінімум при цьому впливає на величезну кількість грошових виплат, у тому числі, наприклад, суддям. Збільшення прожиткового мінімуму збільшить усі ці виплати, що стане для держав «занадто дорогим кроком», вважає Жолнович.
Натомість Мінсоцполітики, як зазначила міністр, співпрацюватиме з міжнародними донорами. У результаті планують збільшити кількість програм, які допоможуть вразливим верствам населення.
«Ми можемо просто збільшувати кількість різноманітних програм для того, щоб у сукупності людина отримувала достатній набір усіх інструментів, які дозволять їй вижити. Хоча, звичайно, буде непросто. Треба буде балансувати», — сказала Жолнович.
Довідка Finance.ua:
- з 1 жовтня 2022 року в Україні планували підвищити мінімальну зарплату із 6500 грн до 6700 грн. Прожитковий мінімум мав зрости з грудня до 2684 грн (для працездатних осіб).
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