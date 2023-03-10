Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото — Finance.ua
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Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото

Технології&Авто
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Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото
Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото
У Mini почали активну електрифікацію своєї лінійки. Британський автовиробник анонсував три нові «зелені» моделі у 2024 році. Подробиці та фото електрокарів з’явилися на офіційному сайті BMW Group.
Першим у квітні 2024 року з’явиться електромобіль Mini Cooper E нового покоління. Базова вартість хетчбека склала 35 500 доларів, а випускатимуть його в Китаї.
Новий Mini Cooper E в початковій версії отримає 184-сильний двигун нинішньої моделі і батарею на 40 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 320 км. Версія SE буде оснащена двигуном на 218 к. с. та батареєю ємністю 54 кВт∙год і зможе проїхати приблизно 400 км без підзарядки.
Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото
У травні електричний варіант отримає кросовер Mini Countryman — його виробництво налагодять у Німеччині. Електрокар запропонують у передньопривідній 190-сильній та повнопривідній 272-сильній модифікації. На вибір будуть доступні батареї на 54 і 64 кВт∙год: у топовому варіанті запас ходу становитиме 440-450 км.
Mini випустять три недорогі електрокари за рік: перші подробиці та фото
Третьою моделлю стане повністю електричний кросовер Mini Aceman. Компактну 4,1-метрову модель із переднім приводом покажуть у другій половині 2024 року. Електрокар випускатимуть у Китаї разом із Mini Cooper E і оснастять тими самими силовими установками. Запас ходу становитиме 300-400 км.
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За матеріалами:
Фокус
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