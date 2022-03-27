Мінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війни — Finance.ua
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Мінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війни

Вчора 15:42Казна та Політика
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Мінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війниМінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війни
Уряд ухвалив постанову, якою вніс зміни до порядків та умов надання освітньої субвенції і субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Рішення прийнято для недопущення фінансових порушень і підтримки громад України в умовах воєнного стану.
За інформацією Державної казначейської служби, станом на 01.01.2022 на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 5,6 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 204 млн гривень.
Водночас станом на 01.02.2022 у місцевих бюджетах залишки освітньої субвенції вже становили 7 млрд грн, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 213 млн гривень.
«Наразі у нас у пріоритеті захист суверенітету України на фоні повномасштабного вторгнення росії. Тому майже 6 млрд грн залишків освітньої субвенції, які були накопичені на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2022, можуть бути використані для захисту територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуації населення з небезпечних територій у безпечні місця та їх облаштування», ‒ заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Також за кошти зазначених освітніх субвенцій можна оплачувати інші заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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