Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25% — Finance.ua

Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25% Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною — 14% річних.

Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.

При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше — 918 млн грн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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