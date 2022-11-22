Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25% — Finance.ua
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Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%

Фондовий ринок
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Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%
Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 1,2 мільярда: максимальну ставку підняли до 19,25%
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від розміщення 6-місяних ОВДП залучили 236 млн грн, ставка за ними залишилась на рівні 14% річних.
Інфографіка: Міністерство фінансів
Інфографіка: Міністерство фінансів
Від розміщення річних паперів надійшло лише 13 млн грн, ставка за ними залишилась незмінною — 14% річних.
Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 12 млн грн.
При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити найбільше — 918 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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