Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн — Finance.ua

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн

Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн

Міністерство фінансів України за вісім днів уклало майже 700 угод за воєнними облігаціями внутрішньої державної позики на загальну суму 5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків у четвер.

За інформацією Комісії, українці придбали військових ОВДП на суму 70 млн грн.

Як повідомлялося, Мінфін залучив 15 млрд грн через військові облігації за два аукціони.

Довідка Finance.ua:

8 березня Національний банк України викупив воєнні облігації уряду на 20 млрд грн і за необхідності продовжить фінансувати критичні витрати уряду за умов воєнного стану;

ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень.

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