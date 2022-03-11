Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн — Finance.ua
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Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн

11.03.2022, 09:01Фондовий ринок
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Мінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грнМінфін за 8 днів уклав 700 угод за воєнними облігаціями на 5 млрд грн
Міністерство фінансів України за вісім днів уклало майже 700 угод за воєнними облігаціями внутрішньої державної позики на загальну суму 5 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків у четвер.
За інформацією Комісії, українці придбали військових ОВДП на суму 70 млн грн.
Як повідомлялося, Мінфін залучив 15 млрд грн через військові облігації за два аукціони.

Довідка Finance.ua:

  • 8 березня Національний банк України викупив воєнні облігації уряду на 20 млрд грн і за необхідності продовжить фінансувати критичні витрати уряду за умов воєнного стану;
  • ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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