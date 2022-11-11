Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП — Finance.ua
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Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП

Фондовий ринок
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Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП
Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП
Міністерство фінансів України 10 листопада здійснило виплату 19,5 млрд грн Національному банку за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), ставка яких прив’язана до інфляції.
Про це повідомили у міністерстві у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
У Мінфіні уточнили, що ставка доходності купона склала 26,8% річних: річна інфляція 24,6% за підсумками жовтня плюс 2,2 процентних пункти.
Як повідомлялося, в рамках здійсненого в жовтні 2017 року репрофайлінгу ОВДП у власності Нацбанку були випущені довгострокові ОВДП на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні ОВДП на 145,17 млрд грн. Термін обігу цінних паперів — від семи років до 31 року. При цьому облігації погашаються єдиним платежем (10 травня чи 10 листопада, залежно від випуску).
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Відсоткову ставку за облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, зафіксовано в межах 8,12-11,3% річних, залежно від випуску. Відсотковий дохід нараховується та виплачується раз на пів року.
Відсоткову ставку за облігаціями з терміном обігу з 2036-го по 2047 рік встановлено на рівні 12-місячної інфляції, що фіксується не раніше ніж за два місяці до дати виплати доходу, плюс 2,2% річних. Відсотковий дохід виплачується щорічно.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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