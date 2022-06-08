Мінфін США заборонив американцям купувати будь-які російські акції — Finance.ua

Мінфін США заборонив американцям купувати будь-які російські акції

Вчора 12:21 — Фондовий ринок

Міністерство фінансів США оголосило про заборону для розпорядників грошей у Сполучених Штатах купувати будь-які російські борги чи акції на вторинних ринках.

Про це йдеться у повідомленні Reuters із посиланням на спікера фінансової установи.

«Відповідно до нашої мети позбавити росію фінансових ресурсів, необхідних для продовження її жорстокої війни проти України, Міністерство фінансів чітко дало зрозуміти, що громадянам США заборонено робити нові інвестиції в успішний розвиток росії, у тому числі шляхом купівлі (акцій. — Ред.) на вторинному ринку», — заявив спікер Мінфіну США.

Цей крок став продовженням політики санкцій, а також уже введених у США обмежень щодо купівлі російських акцій на первинному ринку.

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Як повідомлялося, незважаючи на жорсткі санкції Вашингтона, запроваджені після непровокованого вторгнення росії в Україну, американцям все ще дозволялося торгувати на вторинних ринках активами на сотні мільярдів доларів, які вже обертаються. Вважається, що нинішній крок посилить тиск на можливості російської економіки.

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