Мінфін розмістив військових облігацій ще на ₴47,3 мільйона — Finance.ua
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Мінфін розмістив військових облігацій ще на ₴47,3 мільйона

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Міністерство фінансів 6 вересня залучило до державного бюджету 47,347 млн гривень від продажу військових облігацій.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету залучено 47,3 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, впродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
За даними НБУ, з 24 лютого до 28 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 147,5 млрд грн, 1,539 млрд доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 98,939 млрд грн, 908,7 млн доларів та 384,3 млн євро.
За матеріалами:
Укрінформ
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