Мінфін розмістив військових облігацій на 2,2 млрд гривень та €121 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 2,2 млрд гривень та €121 млн Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 16 травня розмістило військових облігацій на 2,2 млрд гривень та 121 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 191 млн гривень під 18,5% річних та 2,4 роки — на 2 009 млн гривень під 19,71% річних.

Папери в євро розміщені з терміном обігу 1 рік на 121 млн євро під 3,22% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

Раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

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