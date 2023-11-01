Мінфін розмістив військових облігацій на 12 млрд гривень та $96 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 12 млрд гривень та $96 млн Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 31 жовтня розмістило військових облігацій на 12,03 млрд гривень та 96 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 8 місяців на 2 723 млн гривень під 17,08% річних, 1,7 року — на 4 198 млн гривень під 18,03% річних та 3 роки — на 5 111 млн гривень під 18,82% річних.

Папери в доларах мають строк обігу 1 рік та дохідність 4,71% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 — 44,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.

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